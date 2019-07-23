Киев, , 00:19 — REGNUM

Закон, который бы регламентировал нормы «сосуществования» с Россией, предложил принять лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, сообщает «Укринформ».

Святослав Вакарчук Goloszmin.org

По словам Вакарчука, на Украине есть проблема двойных стандартов в политике.

«Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом», — заявил Вакарчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Голос» баллотируется в Верховную раду. По предварительным данным, за партию Вакарчука проголосовало 6,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакарчук о политическом будущем: «Мне пока никто ничего не предлагал»