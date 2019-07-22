Триполи, , 23:40 — REGNUM

Международный аэропорт «Митига» в Триполи прекратил воздушное сообщение после обстрела, 22 июля передаёт агентство Reuters.

Аэропорт в Триполи. Главный терминал

В заявлении аэропорта не указано, какая из сторон конфликта или группировок ответственна за обстрел. Также пока неизвестно о жертвах и повреждениях в результате атаки.

Аэропорт «Митига», единственный международный аэропорт в Ливии, неоднократно прекращал авиасообщение с начала войны в Ливии в 2011 году.

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