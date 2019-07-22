Вашингтон, , 23:22 — REGNUM

Китай осуждает введение Вашингтоном санкций за торговлю с Ираном против китайской нефтяной компании Zhuhai Zhenrong, 22 июля передает агентство Reuters.

«Китай решительно выступает против введения США односторонних санкций… с применением внутреннего законодательства к другим странам. Мы призываем США немедленно исправить свои правонарушения и искренне уважать законные права и интересы других сторон» , — говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне.

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