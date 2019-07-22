Абуджа, , 23:15 — REGNUM

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари призвал мусульман-шиитов из «Исламского движения Нигерии» (IMN) прекратить акции протеста и беспорядки, 22 июля передаёт агентство Reuters.

Мохаммаду Бухари (cc) Chatham House

В своем заявлении Бухари отметил, что освобождение лидера IMN Ибрагима Закзаки должно рассматриваться «правовой системой» и не должно становиться политическим вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Абудже произошли столкновения мусульман-шиитов IMN с полицией, жертвами которых стали представители обеих сторон.

Читайте также: Полиция Нигерии разогнала протест шиитов в Абудже