Абуджа, , 23:05 — REGNUM

Протест мусульман-шиитов в столице Нигерии закончился столкновением с полицией, 22 июля передаёт агентство Reuters.

Нигерийские силовики AMISOM Public Information

По сообщению полиции, в ходе подавления беспорядков погибли двое человек — один протестующий и один сотрудник правоохранительных органов. Ранения получили двое полицейских.

Протестующие заявляют, что полицейскими были убиты шесть демонстрантов, двадцать человек получили ранения.

Также сообщается, что полицией были арестованы 54 члена «Исламского движения Нигерии» (IMN).

Мусульмане-шииты из IMN требуют освобождения своего лидера Ибрагима Закзаки, который находится под стражей с 2015 года.

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