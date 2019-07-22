Вашингтон, , 23:03 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна якобы упрашивала Российскую Федерацию не нарушать важные двусторонние договоры. Об этом он рассказал американским ветеранам на встрече во Флориде.

Майк Помпео (cc) 禁书 网

«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», — сказал Помпео.

Помпео лукавит, так как именно США были инициаторами разрыва таких важных российско-американских договоров по стратегическом балансе в мире, как договор по ПРО и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США целенаправленно нарушали эти договоры, а когда Россия начала на то указывать, бездоказательно обвинили РФ в их нарушении.

Именно власти США в итоге разрывали данные договоры, но никак не Россия.