Ереван, , 21:39 — REGNUM

После стрельбы в направлении армянских позиций в Нахичеване 17 июля была установлена оперативная связь с азербайджанской стороной. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

Давид Тоноян mil.am

На некоторых участках армяно-азербайджанской границы, по оценке министра, существует контролируемая напряженность, причиной которой являются инженерные работы.

«Выстрел был не целенаправленным. В любом случае мы предприняли меры, также была установлена связь с соседями, чтобы избежать повторения инцидента», — цитирует Тонояна azatutyun.am.

Министр добавил, что была использована оперативная связь, установленная в результате договоренности, достигнутой между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сентябре 2018 года в Душанбе.

«Это опосредованная связь, говорим не напрямую, а через назначенных должностных лиц. Это нормальный, очень положительный процесс», — отметил Давид Тоноян.