Москва, , 21:21 — REGNUM

Слухи о том, что Россия собиралась продать Финляндии Карелию ложны, заявил экс-госсекретарь России Геннадий Бурбулис, 22 июля передаёт РБК.

Борис Ельцин Kremlin.ru

Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал:

«Никогда такого быть не могло».

Напомним, о таких планах российских властей 1991 года заявил финскому изданию заместитель министра иностранных дел РФ (на тот момент) Андрей Фёдоров:

«Я был в Финляндии осенью 1991 года, и мы точно обсуждали этот вопрос. Но политическое руководство России работало над этой темой за закрытыми дверями».