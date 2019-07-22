Каракас, , 21:09 — REGNUM

Второй за последние несколько лней самолет-шпион США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

«В этот момент тот же самолет или аналогичный ему самолет EP30 снова вторгся в зону полетов Майкетии», — рассказал Родригес журналистам.

Напомним, ранее министерство обороны Венесуэлы заявило, что 19 июля американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Боливарианской республики.

Уточняется, что американский самолет-шпион следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса.

Венесуэльские наземные службы и ВВС пытались связаться с американским самолетом, но тот не отвечал на запросы. Он был сопровождён до момента выхода из воздушного пространства Венесуэлы.