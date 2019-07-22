Вашингтон, , 20:31 — REGNUM

О тайной помощи северокорейским властям со стороны компании Huawei (Китай) написала The Washington Post.

Уточняется, что помощь заключалась в разработке и поддержании в рабочем состоянии Koryolink — беспроводной сети передачи данных. Согласно документам Huawei, на которые сослалась газета, в разработке также участвовали китайская госкомпания Panda International Information Technology.

Отмечается, что эти работы шли порядка восьми лет. Теперь, пишет газета, у Вашингтона появляется повод обвинить Huawei в новых нарушениях американских экспортных правил.

Аргументируется это тем, что Huawei, используя технологии и компоненты из США, помогала Северной Корее. При этом продавать Пхеньяну содержащую более десяти процентов американских компонентов продукцию запрещено.

Напомним, Huawei стала одной из жертв торговой войны, начатой Вашингтоном в отношении Пекина. Корпорация включена Вашингтоном в чёрный список из-за нарушения торговых санкций против Ирана.

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