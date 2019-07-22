Киев, , 20:30 — REGNUM

Строить бетонную стабильность на Украине — это как строить замки на песке, только этот песок еще и отчасти подтоплен болотом, заявил украинский политолог Сергей Таран, комментируя итоги досрочных выборов в Верховную раду, состоявшихся 21 июля.

Он привел пример Надежды Савченко, за которую в мажоритарном округе на контролируемой Киевом территории Донбасса отдали всего восемь голосов:

«А представьте, если бы президентская кампания проходила сразу после ее возвращения! Думаю, теперь вы верите, что у агента Нади были бы хорошие шансы», — отмечает эксперт.

Также он напоминает, что прошлым летом некоторые эксперты прогнозировали, и небезосновательно, что следующим президентом может стать Анатолий Гриценко. Затем в президентской кампании был взлет Юлии Тимошенко. «Затем наступила эпоха Зе, которую полтора года назад никто не представлял. А победитель прошлой кампании «Народный фронт» не принял участия в выборах, «прогрессивная» «Самопомощь» — на обочине, куча ресурсных мажоритарщиков проиграли голограммам», — заявляет эксперт, делая вывод, что «в украинской политике все очень переменное».

ИА REGNUMнапоминает, что по итогам подсчета более чем 80% бюллетеней партия президента Зеленского «Слуга народа» набирает 42,9% голосов по партийным спискам и еще 129 мандатов по мажоритарным округам. Примерно «Слуга народа» получит 252 депутатских кресла из 424 в Раде нового созыва, что дает политической силе возможность впервые в истории Украины монопольно сформировать правящую коалицию.