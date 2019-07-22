Ашхабад, , 20:21 — REGNUM

Власти Туркмении обязали все бюджетные организации ежемесячно собирать по 15 манатов (270 рублей) со своих работников и передавать эти деньги Национальному обществу Красного Полумесяца, пишет «Азатлык».

Несколько дней назад руководители государственных учреждений и организаций получили соответствующее предписание.

Очередной вид отчислений вызвал у бюджетников возмущение, поскольку с их зарплат уже и так удерживаются определенные суммы на ремонт зданий, уборку улиц, покупку саженцев и различного инвентаря, а также на приобретение одежды для участников массовок, на финансирование спортивных мероприятий и государственных праздников.

Также туркменистанцы жалуются на руководство национального общества Красного Полумесяца, которое отказывает в помощи нуждающимся и ввело жесткие порядки для своих сотрудников.

По их словам, сестра президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова — Гульнабат Довлетова, возглавляющая туркменский филиал Красного Полумесяца, «устроила феодальные порядки».

«Заходя в кабинет, надо снимать обувь и нельзя при разговоре смотреть ей в глаза. Инвалидов даже на порог не пускают и никому не оказывают помощь», — сетуют туркменистанцы.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, минимальный размер зарплаты в Туркмении в 2020 году планируется увеличить до 870 манатов (15 660 рублей), минимальной пенсии — 338 манатов (6 080 рублей) и базовая величина для исчисления госпособий — 322 маната (5 800 рублей).

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