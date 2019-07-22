Киев, , 20:06 — REGNUM

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду и планы политической силы на ближайшую перспективу.

«Мы довольны результатом, хотя говорить о том, что у нас есть полная удовлетворенность от достигнутого, я думаю, было бы неправильным. Да, мы рассчитывали на другой результат, и у нас были для этого все основания. Но, к сожалению, грязная избирательная кампания, и в первую очередь кампания, которую продемонстрировали представители, так называемые наши бывшие коллеги из «Оппозиционного блока», а если быть конкретней, так это в Одессе, Харькове, Кривом Роге, где участвовали в списке «Оппозиционного блока» мэры этих городов, они сделали все для того, чтобы снизить авторитет, а значит, и уровень доверия к нашей партии. То есть делалось все для того, чтобы ставить палки в колёса», — сказал политик в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 22 июля.

Но, несмотря на это, добавил он, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» показала серьёзный результат, получив второе место в Раде, согласно предварительным результатам подсчета голосов.

«Естественно, мы будем главной оппозиционной силой по отношению к президентской власти, к господину Зеленскому. Вот таким является результат предварительный. Я думаю, что окончательный результат будет не далек от того, что сейчас демонстрируется. Весь вопрос заключается в борьбе за мажоритарные округа, где действительно развернулась очень жестокая борьба, которая включает в себя и фальсификации, и подделки, и силовые варианты, и замену протоколов, и подтасовку бюллетеней — то есть весь калейдоскоп украинского политикума. Но мы продолжаем борьбу», — заверил Медведчук.

Также он заявил, что главная задача, которая стоит перед партией в новом созыве Верховной рады — установить мир в Донбассе. Политик подчеркнул, что, согласно последним соцопросам, мир в Донбассе поддерживают 86% украинцев.

«Так вот, если правда то, что говорит Зеленский, что он настроен на мир и на его установление, мы, естественно, будем делать все для того, чтобы этот мир наступил и прекратились боевые действия. Но, к сожалению, за два месяца деятельности нового президента и его команды мы не увидели конкретных шагов в этом направлении. Мы не опускаем руки и считаем, что вот то, что надо сделать главное, что было и остается главным ожиданием наших граждан и во время президентской кампании, и во время парламентской кампании — это установление мира. И здесь надо объединять усилия всех, мы будем в первых рядах борьбы за мир, борьбы за прекращение боевых действий и урегулирования ситуации», — отметил Виктор Медведчук.

ИА REGNUMнапоминает, что по результатам подсчета почти 80% бюллетеней «Оппозиционная платформа — за жизнь» набирает 12,98%, уверенно занимая второе место по партийным спискам. Кроме того, ряд представителей этой политической силы также побеждает по мажоритарным округам.