Санкт-Петербург, 22 июля 2019, 19:59 — REGNUM
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на рабочем совещании с членами gравительства Санкт-Петербурга в ходе обсуждения выполнения программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» за 2018 год и за I полугодие 2019 года, сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.
На реализацию этой программы в 2018 году из бюджета города выделено 7,9 миллиарда рублей. Александр Беглов назвал благоустройство общественных пространств одним из главных запросов горожан, подчеркнув, что об этом свидетельствуют итоги опроса в рамках проекта «Родной район» и обращения в социальных сетях. «Мы запустили одну из самых масштабных программ по благоустройству. Все намеченные планы, безусловно, должны быть выполнены. Причем качественно и с гарантийными сроками, чтобы потом не переделывать», — сказал он.
Исполняющий обязанности главы города подчеркнул, что каждую неделю выезжает в районы лично проверить ход работ и их качество. В частности, по итогам инспекционного осмотра Выборгского сада и парка Сосновка он отметил, что работы идут хорошо, и серьезных замечаний нет. Вместе с тем он потребовал уложиться в установленные сроки: «Нужно дать людям возможность погулять в обновленных парках в последние дни лета, порадоваться золотой осени».
Временно исполняющий обязанности губернатора обратил особое внимание на приведение в порядок дворов. В рамках программы в этом году должно быть благоустроено 600 дворов. Приведение в порядок дворовых территорий — одна из главных составляющих программы «Формирование комфортной городской среды». На ее реализацию из бюджета города по поручению временно исполняющего обязанности губернатора в этом году выделено на 2,5 млрд рублей больше.
Александр Беглов также напомнил, что в августе заканчивается сбор предложений от жителей города в программу «Родной район». На основе полученных результатов должна быть сформирована программа, которую необходимо утвердить на общественных слушаниях.
Он отметил, что необходимые распоряжения по Муринскому парку даны, и приступить к проекту его реконструкции можно будет только после утверждения одобренной жителями концепции развития парка.
Также глава города потребовал активизировать работу по ликвидации стихийных свалок, которые образовались в основном из-за складирования строительного мусора и земли из котлованов. Общественные активисты обнаружили 36 таких свалок в 13 городских районах. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, на сегодняшний день 8 завалов уже ликвидированы. По 15 свалкам работы будут завершены в середине ноября. Девять наиболее объемных несанкционированных свалок ликвидируют в 2020 году. «Мы должны обязать нарушителей убрать свой мусор. Нужны системные меры по недопущению свалок. Если кто-то захотел сэкономить на вывозе мусора, надо штрафовать собственников, заводить уголовные дела. Ликвидация свалки для города по затратам равносильна строительству детского садика», — заявил Александр Беглов, он попросил прокуратуру внимательно отнестись к такого рода случаям и взять их на особый контроль. «Нужно строго спросить с недобросовестных застройщиков — тех, кто обкрадывает наших детей!» — сказал он.
Александр Беглов поручил главам районов взять под контроль создание в каждом районе пешеходных зон и пространств, обустройство общественных туалетов. Кроме того, он дал поручение привести в порядок городские часы.
Временно исполняющий обязанности губернатора также обратил особое внимание на необходимость уборки и очистки от наплавных загрязнений и мусора акваторий всех водных объектов. Он поручил председателю Комитета по природопользованию Денису Беляеву расширить постоянный мониторинг состояния окружающей среды. «Надо усилить контроль за состоянием воздуха, воды — рек и каналов. Если необходимо, заведите «тревожный» телефон, чтобы жители могли вам оперативно сообщить о нарушениях», — сказал глава города.
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