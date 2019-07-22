Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на рабочем совещании с членами gравительства Санкт-Петербурга в ходе обсуждения выполнения программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» за 2018 год и за I полугодие 2019 года, сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

На реализацию этой программы в 2018 году из бюджета города выделено 7,9 миллиарда рублей. Александр Беглов назвал благоустройство общественных пространств одним из главных запросов горожан, подчеркнув, что об этом свидетельствуют итоги опроса в рамках проекта «Родной район» и обращения в социальных сетях. «Мы запустили одну из самых масштабных программ по благоустройству. Все намеченные планы, безусловно, должны быть выполнены. Причем качественно и с гарантийными сроками, чтобы потом не переделывать», — сказал он.

Исполняющий обязанности главы города подчеркнул, что каждую неделю выезжает в районы лично проверить ход работ и их качество. В частности, по итогам инспекционного осмотра Выборгского сада и парка Сосновка он отметил, что работы идут хорошо, и серьезных замечаний нет. Вместе с тем он потребовал уложиться в установленные сроки: «Нужно дать людям возможность погулять в обновленных парках в последние дни лета, порадоваться золотой осени».

Временно исполняющий обязанности губернатора обратил особое внимание на приведение в порядок дворов. В рамках программы в этом году должно быть благоустроено 600 дворов. Приведение в порядок дворовых территорий — одна из главных составляющих программы «Формирование комфортной городской среды». На ее реализацию из бюджета города по поручению временно исполняющего обязанности губернатора в этом году выделено на 2,5 млрд рублей больше.

Александр Беглов также напомнил, что в августе заканчивается сбор предложений от жителей города в программу «Родной район». На основе полученных результатов должна быть сформирована программа, которую необходимо утвердить на общественных слушаниях.

«Каждый глава района должен защитить свою программу по благоустройству и полностью согласовать ее с жителями», — сказал глава города. Он привел в пример Муринский парк, где по жалобам жителей была остановлена вырубка деревьев на месте строительства. «Я не против инвестиций. Но какие бы инвестиции нb были, они не должны сокращать зеленые зоны. Петербург — город промышленный, и расширение зеленых зон — наша первая обязанность. Недопустима ситуация, когда одной рукой мы приводим сады и скверы в порядок, а другой — сокращаем их площади», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что необходимые распоряжения по Муринскому парку даны, и приступить к проекту его реконструкции можно будет только после утверждения одобренной жителями концепции развития парка.

Также глава города потребовал активизировать работу по ликвидации стихийных свалок, которые образовались в основном из-за складирования строительного мусора и земли из котлованов. Общественные активисты обнаружили 36 таких свалок в 13 городских районах. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, на сегодняшний день 8 завалов уже ликвидированы. По 15 свалкам работы будут завершены в середине ноября. Девять наиболее объемных несанкционированных свалок ликвидируют в 2020 году. «Мы должны обязать нарушителей убрать свой мусор. Нужны системные меры по недопущению свалок. Если кто-то захотел сэкономить на вывозе мусора, надо штрафовать собственников, заводить уголовные дела. Ликвидация свалки для города по затратам равносильна строительству детского садика», — заявил Александр Беглов, он попросил прокуратуру внимательно отнестись к такого рода случаям и взять их на особый контроль. «Нужно строго спросить с недобросовестных застройщиков — тех, кто обкрадывает наших детей!» — сказал он.

Александр Беглов поручил главам районов взять под контроль создание в каждом районе пешеходных зон и пространств, обустройство общественных туалетов. Кроме того, он дал поручение привести в порядок городские часы.

Временно исполняющий обязанности губернатора также обратил особое внимание на необходимость уборки и очистки от наплавных загрязнений и мусора акваторий всех водных объектов. Он поручил председателю Комитета по природопользованию Денису Беляеву расширить постоянный мониторинг состояния окружающей среды. «Надо усилить контроль за состоянием воздуха, воды — рек и каналов. Если необходимо, заведите «тревожный» телефон, чтобы жители могли вам оперативно сообщить о нарушениях», — сказал глава города.

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