Москва, , 19:44 — REGNUM

Вид на жительство в Италии у Владимира Соловьёва не означает, что у него есть право на итальянское гражданство и на работу в этой стране, заявил 22 июля телеведущий в своём Telegram-канале.

«Этот статус у меня уже много лет. И он не даёт права на гражданство и не даёт права на работу», — написал Соловьёв.

https://twitter.com/VRSoloviev/status/1153311399357145088

Такой ответ дал телеведущий блогеру Алексею Навальному, который обвинил его в том, что он занимается антизападной пропагандой на телевидении, а сам имеет собственность в Италии и получил там вид на жительство, как и пять его детей.