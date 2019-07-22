Магас, , 19:00 — REGNUM

Главы двух министерств назначены в Ингушетии. Исполняющими обязанности министра финансов стал Багаудин Халухаев. Должность исполняющего обязанности руководителя министерства образования республики заняла Пятимат Угурчиева, пишет ТАСС.

По данным информационного агентства, Халухаев работал заместителем главы минфина с 2009 года, а Угурчиева с 2015 года занимала должность заместителя главы минобра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошения об отставке подали министр образования Ингушетии Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев. Врио главы региона Махмуд-Али Калиматов принял их отставку.

Напомним, Калиматов был назначен Владимиром Путиным врио главы Ингушетии 26 июня 2019 года вместо ушедшего на работу в Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Сразу после назначения он сообщил, что не планирует отправлять в отставку правительство и намерен познакомиться с работой каждого его представителя.