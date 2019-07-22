Нижневартовск, Югра, , 18:53 — REGNUM

В Югре в 2021 году пройдёт федеральное празднование Сабантуя. Он пройдёт в Нижневартовске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

По этому поводу 22 июля 2019 года состоялась рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой и заместителя премьер-министра Татарии, председателя национального совета всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Издан документ, в соответствии с которым сформирована рабочая группа и организационный комитет празднования Сабантуя в Нижневартовске 19 июня 2021 года.

В России сегодня проживают 5 миллионов 300 тысяч татар, в мире их численность составляет около 10 миллионов, подчеркнул на встрече Василь Шайхразиев. В 2020 году будет отмечаться 100-летие Татарской республики. В рамках этой даты переходящий кубок Сабантуя будет вручен Нижневартовску.

«Для участия в федеральном Сабантуе мы приглашаем гостей, руководителей нашей автономии, России, стран ближнего зарубежья, глав диаспор. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 500 должностных лиц», — сообщил Василь Шайхразиев.

В рамках празднования будет организован большой концерт творческих коллективов Татарии. Планируется визит главы Татарии Рустама Минниханова.

Югра гостеприимно будет приветствовать гостей выступлением творческих коллективов автономного округа. По итогам встречи Наталья Комарова поручила главе Нижневартовска Василию Тихонову проанализировать гостиничный потенциал города.

Сабантуй — народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Согласно последней переписи населения, в 2010 году в Югре насчитывалось 108 899 татар или 7,1% из общего числа жителей, башкир — 35 428 тысяч или 2,3%. В 2019 году федеральный Сабантуй проходил в Новосибирске.

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