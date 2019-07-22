Вашингтон, , 18:35 — REGNUM

Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко 16−18 июля посетил Вашингтон, где госсекретарь США Майк Помпео инициировал II Министерскую конференцию по продвижению свободы вероисповедания. Об этом сегодня, 22 июля, проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Участие в конференции приняли представители внешнеполитических ведомств из 115 государств, а также религиозные лидеры и представители гражданского общества. На мероприятии выступили вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь США Майк Помпео.

Олег Кравченко провел встречи со спецпомощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл, и. о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, первым замдиректора офиса по вопросам торговли людьми Госдепа Кэри Джонстон, директором офиса Европы и Евразии минфина США Брайаном Макколи, а также с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером.

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«Также проведены встречи с представителями аналитического сообщества и деловых кругов», — сказано в официальном сообщении.

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