Киев, , 18:31 — REGNUM

Украинский эксперт Борис Кушнирук заявляет, что учитывая текущую ситуацию на Украине и масштаб стоящих перед страной проблем, уже через полгода партию «Слуга народа» массово начнут ненавидеть.

Об этом эксперт сказал сегодня, 22 июля, комментируя итоги голосования в Верховную раду нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM

Кушнирук выступил за то, чтобы президент Зеленский и партия «Слуга народа» сформировали самостоятельную парламентское большинство.

«Учитывая отсутствие понимания уровня проблем и невозможность создать экономическое чудо за полгода (это, правда, и за пять лет невозможно сделать), те, кто сейчас проголосовал за них, начнут их ненавидеть. Поэтому сейчас нужно просто всем выдохнуть и успокоиться», — заявил эксперт.

Также он советует «Европейской солидарности» Порошенко и другим «проевропейским силам» уже с сентября развивать настоящую партийную структуру по всей стране, нарабатывать механизмы сотрудничества с первичными общинами и реальными общественными организациями, и «готовиться к жесткой борьбе за продолжение европейского пути развития Украины».

ИА REGNUMотмечает, что по состоянию на вечер 22 июля ЦИК Украины подсчитала 76,34% бюллетеней и данные по 199-ти мажоритарным округам. «Слуга народа» получает 251 депутатский мандат из 424, при том, что формирования парламентского большинства достаточно 226 голосов.