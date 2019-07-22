Киев, , 18:29 — REGNUM

Выбор в пользу русского языка глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сделал специально, в знак протеста, написал он 22 июля в Facebook.

«Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей Юго-Востока», — написал Медведчук.

По его словам, проблемы заключаются не в языке. Важно, отмечает он, понимать то, «где мы живём, как мы живём и что нас ожидает завтра».

Напомним, 20 июля Медведчук заявил, что с Москвой Киеву не следует пытаться говорить с позиции ультиматума. Нужно договариваться, отмечает он.

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