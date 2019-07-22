Москва, , 18:28 — REGNUM

В вопросе урегулирования конфликта в Донбассе президент Владимир Зеленский хочет стать единственным центром принятия решений с украинской стороны. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв по итогам состоявшейся 22 июля пресс-конференции в Москве.

«Зеленский не хочет, чтобы переговоры велись через Коломойского или через Медведчука. Он хочет быть центром силы и центром принятия решений. В России пока иная точка зрения. Но я думаю, будет идти нормализация отношений с Россией, я думаю, будет восстановлено транспортное сообщение. Влияние радикалов Зеленский будет уменьшать. Он будет наводить порядок со старыми представителями власти, возбуждать уголовные дела в отношении радикалов», — сказал Царёв.

Политик также не исключил, что новые украинские власти восстановят железнодорожное сообщение с Крымом и возобновят поставку воды на полуостров. В то же время, Царёв отметил, что ни один украинский политик в обозримом будущем не сможет признать Крым территорией России.