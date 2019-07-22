Киев, , 18:28 — REGNUM

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Напомним, ранее Верховный суд Украины передал дело Ефремова на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.

И уже Киевский апелляционный суд освободил Ефремова из-под стражи.

Однако Ефремова освободили только для того, чтобы отправить под круглосуточный домашний арест. То есть речь идёт только об изменении меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ефремов был задержан в 2015 году в киевском аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным генеральной прокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию.

Против Ефремова, как представителя свергнутой власти, было возбуждено уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Ефремов обвиняется в пособничестве ополченцам Луганской Народной Республики в 2014 году.