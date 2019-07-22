Киев, , 18:24 — REGNUM

На выборах в Верховую раду Украины сокрушительное поражение потерпели националисты и русофобские политические проекты, в частности, всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), партии «Европейская солидарность» и партия «Голос». Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, в парламент также не пройдут Радикальная партия Олега Ляшко, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и партия «Сила и Честь» Игоря Смешко.

«И второй — провал националистических и коммерческих проектов… Конечно националисты в Раду прошли, но два откровенно русофобских проекта Порошенко и Вакарчука вместе набрали столько, сколько Порошенко в 1-м туре президентских выборов (15%), что справедливо рассматривалось как провал. Соглашусь с оценкой Страны.ua — партия войны потерпела сокрушительное поражение. Но выиграла ли партия мира — большой вопрос!» — отметил Погребинский.

При этом он отметил провал партии «Оппозиционный блок», которую поддерживали бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Вчера включением из Киева на Воскресном вечере В. Соловьёва, комментируя итоги выборов, я обратил внимание на два провала. Первый — провал ОБ им. Ахметова-Коломойского+Кернеса-Труханова, который отобрал минимум 3% поддержки у единственной, опирающейся на электорат Востока и прошедшей в Раду на 2-м месте партии Бойко-Медведчука… Агрессивная компания ОБ с использованием чрезвычайно грязных приёмов «чёрного пиара» сыграла свою роль», — пояснил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам обработки 75,22% электронных протоколов, в парламент Украины проходят пять партий. В частности, партия «Слуга народа» набирает 42,76% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13%, «Евросолидарность» — 8,36%, ВО «Батькивщина» — 8,07%, «Голос» — 6,14%.