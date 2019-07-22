Киев, 22 июля 2019, 18:24 — REGNUM
На выборах в Верховую раду Украины сокрушительное поражение потерпели националисты и русофобские политические проекты, в частности, всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), партии «Европейская солидарность» и партия «Голос». Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский политолог Михаил Погребинский.
По его словам, в парламент также не пройдут Радикальная партия Олега Ляшко, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и партия «Сила и Честь» Игоря Смешко.
При этом он отметил провал партии «Оппозиционный блок», которую поддерживали бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам обработки 75,22% электронных протоколов, в парламент Украины проходят пять партий. В частности, партия «Слуга народа» набирает 42,76% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13%, «Евросолидарность» — 8,36%, ВО «Батькивщина» — 8,07%, «Голос» — 6,14%.