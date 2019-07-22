Москва, , 18:24 — REGNUM

Многие жители Донецкой и Луганской народных республик уже не воспринимают себя частью Украины и без особого интереса наблюдали за выборами в Верховную раду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил бывший депутат Верховной рады Украины созыва Олег Царёв.

«Там есть разные точки зрения. Есть люди, мои товарищи с которыми мы начинали, есть ополченцы, политики, которые считают, что другого пути кроме как в Россию, нет. Поэтому они говорят, что им всё равно, что там, на Украине, какие там результаты выборов. Есть люди, которые устали от войны», — отметил Царёв.

В то же время многие граждане ДНР и ЛНР надеются, что новые власти республик смогут остановить обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны украинских вооружённых сил.