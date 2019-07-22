Киев, , 18:21 — REGNUM

На Украине обязанности генерального прокурора выполняет первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Об этом 22 июля написал на своей странице в Фейсбук юрист, экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет Сторожук», — отметил Портнов.

По его словам, результаты парламентских выборов свидетельствуют о том, что граждане передали президенту Владимиру Зеленскому «всю полноту власти» и хотят «жестких действий и решений».

«Вчера избиратели передали всю полноту власти в одни руки. Общество предоставило Главе государства тотальную власть над всем и хочет жестких действий и решений. Страна изменилась. Новый общественный запрос — жёсткое наведение порядка», — пояснил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский дважды вносил представление в парламент на увольнение генерального прокурора Луценко. Старый состав Рады отказался удовлетворить кадровое представление глав государства. В то же время Высший совет правосудия (ВСП) обнаружил в действиях генерального Луценко признаки дисциплинарного проступка, но закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.