Рига, , 18:16 — REGNUM

Член правления Русского союза Латвии (РСЛ) и организатор «Тотального диктанта» в Латвии Александр Филея на своей странице в социальной сети Facebook поздравил читателей с годовщиной 17 июня 1940 года. Теперь за эту публикацию служба госбезопасности начала уголовный процесс против Филея, сообщает новостной портал delfi.lv

«Ровно семьдесят девять лет назад в Латвию, погруженную в диктаторский режим, который строился на принципах свирепого национализма, был введен ограниченный контингент Красной армии. Этот акт привел к скорому установлению советской власти. И хоть бы кто вздумал сопротивляться? Все будущие нацисты аккуратно и предусмотрительно попрятались по заранее заготовленным углам. Министр обороны Балодис оперативно и как-то слишком поспешно разоружил военизированную организацию айзсаргов. Ульманис робко поднял лапки кверху и запросил аудиенцию в Москве, на которой ходатайствовал о предоставлении себе швейцарского убежища», — написал политик, отметив также, что Латвия вовсе не была против того, чтобы стать советской.

СГБ возбудило уголовное дело против Филея после поступившего заявления от представителя партии «Нового Единства» Дмитрия Голубева. В своем обращении к СГБ он ссылается на статью 74.1 Уголовного закона, то есть о действиях, «публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей».

Согласно данной статье Филею может грозит лишение свободы на срок до 5 лет, либо кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.