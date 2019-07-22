Рига, 22 июля 2019, 18:16 — REGNUM
Член правления Русского союза Латвии (РСЛ) и организатор «Тотального диктанта» в Латвии Александр Филея на своей странице в социальной сети Facebook поздравил читателей с годовщиной 17 июня 1940 года. Теперь за эту публикацию служба госбезопасности начала уголовный процесс против Филея, сообщает новостной портал delfi.lv
СГБ возбудило уголовное дело против Филея после поступившего заявления от представителя партии «Нового Единства» Дмитрия Голубева. В своем обращении к СГБ он ссылается на статью 74.1 Уголовного закона, то есть о действиях, «публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей».
Согласно данной статье Филею может грозит лишение свободы на срок до 5 лет, либо кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.