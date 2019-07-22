Вильнюс, , 18:14 — REGNUM

Одна из литовских компаний по разработке компьютерной игры с симуляцией использования оружия на улицах литовских городов запустила в социальных сетях рекламную кампанию с призывами виртуального убийства жителей цыганского табора под Вильнюсом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июля.

На фотографиях рекламной кампании изображено оружие, направленное на жителей табора — детей, женщин, пожилых людей и призыв «поиграть в таборе». Кампания уже возмутила литовский центр по правам человека, который отправил ссылки и фотокопии рекламы в СМИ, после чего уже правоохранительные органы объявили о начале проверки.

«Невероятно, как можно так низко пасть. Одна из компаний по производству компьютерных игр использует жителей Киртимай (поселение цыган), как мишени в своей игре. В рекламе игры использованы изображения настоящих детей и взрослых», — возмущены в центре, призывая наказать разработчиков за разжигание ненависти на национальной почве.

В Литве цыганский табор под Вильнюсом считается местом распространения наркотиков. Нелегальные здания по решению судов регулярно разрушают, однако жители, занимаясь самозахватом территорий, строят новые жилища. Многочисленные гранты и дотации различных международных организаций по социальной интеграции цыган не дают ощутимых результатов.