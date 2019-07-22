Анкара, , 18:13 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сегодня, 22 июля, сообщают турецкие СМИ.

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции детально обсудили ситуацию Сирийской Арабской республике и особенно в провинции Идлиб, где до сих пор сохраняется анклав террористов.

Напомним, что ситуация в Идлибе остается напряженной. Террористы, пользуясь режимом прекращения огня, накапливают силы и периодически пытаются перейти в наступление. Однако каждый раз они встречают достойный отпор со стороны сирийских правительственных сил.