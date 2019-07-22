Манила, , 18:12 — REGNUM

Спикером нижней палаты представителей парламента Филиппин избран бывший глава МИД страны Питер Кайетано, сообщает 22 июля Синьхуа.

Под руководством нового председателя, по его словам, палата намерена уделить первостепенное внимание борьбе с наркобизнесом, коррупцией, организованной преступностью, бедностью и нищетой. Кайетано считает, что парламентариям необходимо работать в тесном взаимодействии с правительством.

Новый спикер ушел с поста министра иностранных дел Филиппин в октябре 2018 года. В мае 2019 года он был избран в состав палаты представителей. Одновременно с нижней палатой прошли выборы в верхнюю — Сенат, председателем которого переизбран Висенте Сотто.