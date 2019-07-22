Киев, , 18:11 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский и партия «Слуга Народа» побили все мыслимые рекорды выборов, заявил сегодня, 22 июля, украинский политолог Сергей Быков, комментируя итоги голосования в Раду.

Эксперт отметил, что триумф в президентском забеге усилил рекорд на парламентских выборах — впервые на Украине будет однопартийное большинство.

«Но всё это сопровождалось рекордно низкой явкой. Сыграть финальный аккорд переЗЕгрузки власти надо на местных выборах. При этом, полнота власти означает и полноту ответственности. А значит, на вопросы, на которые не ответил Пётр Порошенко, должен будет отвечать уже Владимир Зеленский», — подчеркивает Быков.

Также эксперт отмечает, что у интересах президента теперь как можно быстрее провести выборы во все местные советы — тогда «Слуга народа» получит всю властную вертикаль.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал Зеленского как можно быстрее объявить досрочные местные выборы с целью завершить полную перезагрузку системы. Очередные местные выборы должны были состояться на Украине в 2020 году.