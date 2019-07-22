Ульяновск, , 18:08 — REGNUM

Глава Ульяновска Сергей Панчин раскритиковал подчинённых за работу с обращениями граждан и затягивание дорожных работ. Заместители получили замечание и предупреждение, начальник управления привлечён к строгой дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте мэрии областного центра.

Меры ответственности были приняты во время внеочередного личного приёма граждан, решение о проведении которого было принято после общения главы Ульяновска Сергея Панчина с первым вице-спикером, лидером ульяновских единороссов Василием Гвоздевым. По словам последнего, «поступают многочисленные жалобы на работу дорожных служб города» — в частности, на затягивание сроков ремонта дорог и внутридворовых территорий, «а самое главное — на безответственное отношение к выполнению обращений» жителей.

Был проведён приём граждан, по итогам которого Сергей Панчин принял решение о рассмотрении вопросов ремонта дорог и дворов на еженедельных аппаратных совещаниях.

Кроме того, глава Ульяновска объявил о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Игоря Бычкова. Первому заместителю главы Владиславу Игонину объявлено замечание, заместителю главы города — руководителю аппарата Дмитрию Шорину вынесено предупреждение.