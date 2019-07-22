Пекин, , 18:02 — REGNUM

Встреча партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с прибывшим в Китай с визитом наследным принцем ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном прошла Пекине, сообщает 22 июля Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил, что в ходе его прошлогоднего визита в ОАЭ было объявлено об установлении между странами отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Охарактеризовав это событие как «новую страницу» двухсторонних связей, лидер КНР отметил рост взаимного доверия между Китам и ОАЭ. В текущем году, когда исполняется 35 лет установлению двусторонних дипломатических отношений, визит наследного принца в Пекин, по мнению китайской стороны, станет ещё одним программным событием, которое откроет перед обеими странами новые перспективы.

Улучшение отношений, которое осуществляется в рамках принципов ООН и общих интересов двух стран в реализации проекта «Пояса и пути», Китай рассматривает важнейшим условием стабилизации и укрепления мира на Среднем Востоке. Одним из важных проявлений стратегического взаимодействия Си Цзиньпин назвал стремление сторон довести ежегодный товарооборот до 200 млрд долларов.

Отдельной темой переговоров стало мирное разрешение противоречий в Персидском заливе. Пекин настаивает на урегулирования всех споров путем диалога и консультаций, на основе взаимного уважения и укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Наследный принц ОАЭ, высоко охарактеризовав состояние и перспективы развития двусторонних отношений, заверил китайскую сторону в безусловной приверженности Абу-Даби совместному продвижению проекта «Пояса и пути». Важное место им было уделено совместной борьбе с международным терроризмом, в том числе в противостоянии сепаратистским устремлениям движения так называемого «Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отдельной темой стало укрепление и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.