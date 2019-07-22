Брюссель, 22 июля 2019, 17:55 — REGNUM
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини выразила соболезнования в связи с гибелью гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано, 22 июля передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению Могерини, Амано был «человеком исключительной самоотдачи и профессионализма» и «всегда беспристрастно служил мировому сообществу».
Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Юкия Амано умер 22 июня в возрасте 72 лет. Амано занимал пост гендиректора международного агентства с 2009 года.
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