Донецк, , 17:48 — REGNUM

Более 25 тысяч боеприпасов было выпущено по территории Донецкой Народной Респулбики со стороны Украины за время действовавшего с начала марта «весеннего» перемирия. Об этом сообщили 22 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Подразделения украинской армии за 135 дней «весеннего» перемирия 1893 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 25 630 боеприпасов. Общая масса примененных по республике боеприпасов составила 185 тонн», — приводит заявление представительства «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя, ещё 31 человек получил ранение, повреждено 522 объекта жилья и инфраструктуры.

По информации властей ДНР, в ходе обстрелов украинской стороной применялись тяжёлые артиллерийские орудия, танки, противотанковые ракеты, миномёты и прочее вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, новый бессрочный режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе в минувшее воскресенье 21 июля, однако был нарушен уже в первые же сутки. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.