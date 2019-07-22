Москва, 22 июля 2019, 18:10 — REGNUM
Выборы в Верховную раду Украины продемонстрировали слабость пророссийского электората, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 22 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, он подчеркнул, что выборы окончательно отрезали Донбасс от Украины, так как никаких шансов на то, что Верховная рада в новом составе будет придерживаться Минских соглашений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, лидером на выборах в Верховную раду стала партия «Слуга народа». Данные получены по результатам 64,03% подсчитанных бюллетеней. Возглавляемая украинским президентом партия набрала 42,54%, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,02%).
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