Москва, , 18:10 — REGNUM

Выборы в Верховную раду Украины продемонстрировали слабость пророссийского электората, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 22 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я думаю, что выборы продемонстрировали слабость пророссийского электората на территории нынешней Украины. И надо понимать, что это реальность. Основной пророссийский электорат остался в Донбассе и в Крыму, — сказал Шахназаров. — И голосование продемонстрировало нам антироссийский вектор украинского электората. Все партии, кроме партии Медведчука-Бойко, это антироссийский вектор. В том числе и те, кто голосовал за [партию] Зеленского. Зеленский никогда не скрывал своей дороги — ЕС и, главное, НАТО. А НАТО объявила РФ своим врагом. Если люди голосуют за эту партию, они голосуют за то, чтобы стать врагами России».

Кроме того, он подчеркнул, что выборы окончательно отрезали Донбасс от Украины, так как никаких шансов на то, что Верховная рада в новом составе будет придерживаться Минских соглашений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, лидером на выборах в Верховную раду стала партия «Слуга народа». Данные получены по результатам 64,03% подсчитанных бюллетеней. Возглавляемая украинским президентом партия набрала 42,54%, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,02%).

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