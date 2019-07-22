Брянск, , 17:38 — REGNUM

Верховный суд России отклонил апелляцию Брянского регионального отделения политической партии «Родина» об отмене регистрации на выборах в областную думу. Заседание состоялось 22 июля. На выборах 8 сентября 2019 года партийцы не смогут представить ни одного кандидата.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ оставила в силе решение Брянского областного суда по иску регионального отделения «Справедливой Росси». Брянская «Родина» не сможет участвовать на выборах в областную думу ни со списком одномандатников, ни по единому партийному списку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сторонники регионального отделения «Родины» начали собирать подписи за отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. По мнению партийцев, против них используется административный ресурс.

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