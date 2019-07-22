Киншаса, , 17:35 — REGNUM

Министр здравоохранения Конго Оле Илунга подал в отставку в ответ на решение президента Феликса Чисекеди взять под личный контроль борьбу со вспышкой лихорадки Эбола на востоке страны, 22 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, министр считает действия президента «вмешательством в управление», которое нанесет ущерб достигнутым результатам в борьбе с распространением вируса.

Вспышка Эболы на востоке Конго продолжается с 2018 года, число жертв лихорадки превысило 1000 человек. 17 июля 2019 года ВОЗ назвала ситуацию с Эболой в Конго чрезвычайной ситуацией международного значения.

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