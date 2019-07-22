Киев, , 17:34 — REGNUM

Мэр украинского города Днепропетровска Борис Филатов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести досрочные выборы в органы местного самоуправления в стране. Соответствующее заявление Филатов сделал сегодня, 22 июля, на брифинге.

Напомним, что 21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Уже сейчас, когда большая часть протоколов подсчитана, понятно, что состав рады существенно обновился.

По мнению мэра Филатова, чтобы полностью обновить власть в стране, нужно провести ещё и досрочные выборы в местные органы власти.

«Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом — объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему», — сказал Филатов.

Политик считает, что такие досрочные выборы должны пройти в самое ближайшее время, и тогда будет продемонстрирован уровень доверия граждан к действующим местным властям.

Стоит отметить, что президент Зеленский ранее комментировал возможность проведения жосрочных местны выборов и призвал не расслабляться.