Москва, , 17:40 — REGNUM

Московская избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей с нулями в номерах паспортов. Об этом 23 июля сообщил пресс-центр МГИК.

Уточняется распространённая в Интернете информацию о якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающихся на «0», вследствие ошибочно сформированных запросов в миграционную службу.

Речь идёт о том, что при формировании запросов избирательные комиссии и миграционная служба учитывали возможность пропуска значения «0» и не отменяли такие подписи.

«Однако если подобные единичные факты всё же будут выявлены, как это случилось, например, у Брюхановой, такие подписи будут исключены из числа недействительных в пользу кандидата», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что подписи в поддержку тех, кто уже зарегистрирован как кандидат в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, перепроверяться не будут. Она также подтвердила готовность главы Центризбиркома встретиться 23 июля со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.