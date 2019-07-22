Киев, , 17:16 — REGNUM

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявляет, что партия президента «Слуга народа» пока не делала ему никаких предложений относительно сотрудничества в Раде нового созыва.

Об этом он заявил на брифинге 22 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

«Мне никто ничего не предлагал», — уточнил политик.

Он уточнил, что партия «Голос» готова говорить о всех политических вопросах после того, как будут объявлены официальные итоги парламентских выборов.

«Мы не знаем окончательных результатов, так как некоторые окружные избирательные комиссии не готовы сотрудничать и помочь нам получить окончательные результаты. До получения окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить о каких-либо вопросах коалиции», — сказал он.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склоняется к формированию правящей коалиции вместе с партией Вакарчука «Голос». Однако, это было до объявления результатов выборов в мажоритарных округах, после чего стало ясно, что «Слуга народа» может образовать большинство монопольно.

В настоящий момент «Голос» получает 20 депутатских мандатов в Раде нового созыва — 18 человек заходит в Раду по пропорциональной системе и еще 2 побеждают в мажоритарных округах.