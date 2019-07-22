Черкесск, , 17:12 — REGNUM

На выборы в парламент Карачаево-Черкесии КПРФ пойдет без двоих своих представителей. Из партийного списка исключены Эдуард Маршанкулов и Алина Чикатуева, которые нанесли ущерб своими действиями политическому имиджу партии, как отметили в организации.

По словам председателя избиркома Карачаево-Черкесии Ларисы Абазалиевой, в постановлении бюро комитета регионального отделения КПРФ от 18 июля, поступившем в избирательную комиссию, говорится о единогласном решении членов бюро об исключении этих двух фамилий из списка кандидатов.

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Напомним, 19 июля Верховный суд РФ восстановил партию на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. Лидер партии Геннадий Зюганов приветствуя решение суда, пожелал коллегам успеха в ходе избирательной кампании и высказал убежденность, что «Единая Россия» получит конкурентную оппозиции в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Карачаево-Черкесии принял решение о снятии КПРФ с выборов за нарушения, допущенные при составлении партийного списка. О нихв своем иске в суд заявила партия «Патриоты России».

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