Рим, , 17:12 — REGNUM

Избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 22 июля, в интервью Spiegel заявила, что «ничего не обещала» правительствам Польши, Венгрии и Италии.

Так фон дер Ляйен ответила на вопрос, действительно ли в обмен на поддержку ее кандидатуры были достигнуты договоренности с властями этих стран (по вопросу об их бюджетах и по вопросу о представителях этих стран в новом составе Еврокомиссии).

Фон дер Ляйен отметила, что «были высказаны пожелания», но никаких обещаний она никому не могла дать и не давала.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен после длительных переговоров в июне 2019 года согласовали лидеры 28 стран-членов ЕС, позже ее кандидатура была поддержана и Европарламентом (фон дер Ляйен поддержали лишь на 9 депутатов больше минимально необходимого).