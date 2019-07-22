Курган, , 17:22 — REGNUM

В Курганской области на муниципальных выборах не зарегистрирован список кандидатов от партии «Яблоко». Избирательная комиссия города Кургана завершила регистрацию списков претендентов в депутаты Курганской городской думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутых политическими партиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Заверены списки партий «Единая Россия» (50 человек), «Родина» (46 человек), ЛДПР (59 человек), «Справедливая Россия» (38 человек), КПРФ (36 человек).

Список кандидатов, выдвинутый по единому избирательному округу от партии «Яблоко», не зарегистрирован.

«Было установлено, не все из 20-ти% подписей, представленных избирательным объединением, оказались действительными», — сообщили в избиркоме Кургана.

Напомним, выборы в городскую думу Кургана намечены на 8 сентября 2019 года. Они впервые будут проводиться по смешанной избирательной системе — 13 депутатов избираются по одномандатным округам и столько же по партийным спискам.

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