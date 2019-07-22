Москва, , 17:07 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства России заместителю председателя компании «Новатэк» Марку Джитвэйю. Указ президента был опубликован сегодня, 22 июля, на официальном интернет портале правовой информации.

В указе президента сказано, что согласно пункту «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации в гражданство России принимается Джитвэй Марк Энтони, родившийся 19 июля 1957 года в США.

Стоит отметить, что Джитвэй работает в «Новатэк» с 2010 года. «Новатэк» — одна из крупнейших в России газодобывающих компаний.

Бквально сегодня «Новатэк» продала 30% акций проекта «Аркти СПГ-2» японским и китайским компаниям. 10% приобрел японский консорциум Mitsui & Co с «Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам» (JOGMEC). Ещё по 10% приобрели китайские компания из Гонконга — дочерняя компания СNPC и дочерняя компания CNOOC Ltd.