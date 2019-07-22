Киев, , 17:04 — REGNUM

Мэр Днепропетровска Борис Филатов сегодня, 22 июля, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу скорейшего проведения местных выборов.

Об этом сам Филатов заявил на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM

По словам мэра, страна требует полного изменения власти на всех уровнях и органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие.

«Это можно сделать только одним способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему», — уточнил городской глава Днепропетровска.

Также Филатов попросил Зеленского ускорить завершение реформы децентрализации, отметив, что «она должна стать не просто финансовой, но в том числе и реальной».

ИА REGNUMнапоминает, что очередные местные выборы на Украине должны пройти в 2020 году.

Вместе с тем, накануне президент Зеленский дал понять, что рассматривает вариант со смещением этой даты на более ранний срок.

«Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь», — заявил он в штабе партии «Слуга народа».