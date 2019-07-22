Москва, , 16:59 — REGNUM

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция «Политический терроризм Триполи: взгляд из России», посвященная задержанию двоих россиян в Ливии в начале июля.

На встрече с журналистами присутствовали участник мониторинговой группы в Ливии Александр Прокофьев, коллег которого незаконно удерживают в республике, а также член Общественной палаты России, президент Фонда национальных ценностей Александр Малькевич.

В ходе пресс-конференции они рассказали о причинах задержания россиян, занимающихся, по его словам, социологическими исследованиями, характере предъявленных обвинений и переговорах об их освобождении. Произошедшее в Ливии не что иное, как политический терроризм, уверены участники мероприятия.

Малькевич отметил, что это не первый случай, когда Триполи задерживает иностранных граждан для дальнейшего обмена. В данной ситуации правительство национального согласия подозревает граждан России в попытке воздействовать на грядущие президентские выборы.

В контексте Ливии это обвинение звучит очень дико, заявил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, добавив, что социологи проводили исследования электорального характера и не совершили никаких правонарушений.

«Притянутые за уши обвинения — политический ход, инициированный не только правительством Триполи, но и их западными покровителями. Необходимо требовать немедленного освобождения россиян», — подчеркнул Ионов.

В 2011 году, когда в Ливии вспыхнула гражданская война и был свергнут Муаммар Каддафи, в республике задержали около 30 граждан России. Все они, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ, работали в энергетическом секторе. МИД приложил немалые усилия для освобождения россиян, однако переговоры шли почти два года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги для освобождения российских граждан и выясняет причины и обстоятельства данного инцидента.

Напомним, с момента свержения Каддафи в 2011 году Ливия разделена на две зоны влияния. Западную часть республики контролирует правительство национального согласия, а восток — парламент, поддерживаемый Ливийской национальной армией.