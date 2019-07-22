Киев, , 16:58 — REGNUM

По предварительным данным, лидером на выборах в Верховную раду стала партия «Слуга народа», сообщает 22 июля украинский ЦИК.

Данные получены по результатам 64,03% подсчитанных бюллетеней. Возглавляемая украинским президентом партия набрала 42,54%, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,02%).

Партия «Европейская солидарность» (лидер — экс-президент Пётр Порошенко) набрала 8,5%, «Батькивщина» — 8,01% (лидер — экс-премьер-министр Юлия Тимошенко), «Голос» — 6,28% (лидер — музыкант Святослав Вакарчук).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Раду прошли 21 июля, сейчас идёт обработка данных. Ранее стало известно, что партия украинского президента Владимира Зеленского набрала 41,7%.

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