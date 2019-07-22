Вильнюс, , 16:41 — REGNUM

За день до официального утверждения исполняющего обязанности премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в парламенте страны в его прежней должности по-прежнему неизвестен состав будущего правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июля.

Сквернялис и новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня провели последнюю рабочую встречу, посвящённую составу правительства, однако после встречи ни канцелярия президента, ни канцелярия правительства не представила никаких комментариев СМИ. Сквернялис коротко заявил, что все комментарии представит 23 июля, после голосования в парламенте.

Ранее он или в его окружении утверждалось о смене трёх или четырёх министров, в сравнении с прошлым составом правительства. Это связано с подписанием нового коалиционного соглашения правящих, в котором, после вступления в ряды правящих фракции партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), произошло перераспределение министерских портфелей. ИАПЛ-СХС достались два министерства — транспорта и МВД.

В свою очередь новый президент Гитанас Науседа назвал фамилии министров, которые, по его мнению, должны остаться в своих должностях. Как это сочетается с обязательствами перед партиями после переформатирования коалиционного соглашения — остаётся до сих пор неясным.

Напомним, что правительство Литвы сложило свои полномочия сразу после инаугурации нового президента Литвы 12 июля, однако Гитанас Науседа сразу же внёс кандидатуру Саулюса Сквернялиса на повторное утверждение в его должности премьер-министра.