Москва, , 16:56 — REGNUM

После выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский постарается угодить как западной, так и восточной части украинского электората, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Что касается России, то для Зеленского эта проблема будет основной, так как запрос электората Зеленского — это запрос на мирное урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, на обмен пленными, на нормализацию отношений и на развитие контактов с Россией, — сказал Шаповалов. — В этом смысле Зеленскому придётся дать ответ на данные вызовы, особенно с учетом того, что у него всегда будет конкурент — партия Медведчука, которая будет и дальше реализовывать данную повестку. Однако Зеленский будет вынужден опираться и на националистическое меньшинство, которое является носителем национальной идеи Украины, и, скорее всего, та попытка маневрирования, которую Зеленский предпринимал до выборов, будет продолжена и после».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центральной избирательной комиссии Украины, согласно результатам обработки 50,01% протоколов, в парламент проходят партии «Слуга народа» (42,45% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,88%, «Европейская солидарность» — 8,64%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,38%.

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