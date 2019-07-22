Москва, , 16:54 — REGNUM

После выборов в Верховную раду Украины акцент во внешнеполитической деятельности президента Украины Владимира Зеленского будет сделан на рассуждениях об евроинтеграции и западном выборе Украины, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего речь будет идти о декларативных и внешних эффектах данного интеграционного процесса, — сказал политолог. — Будет целый ряд деклараций и документов, свидетельствующих о неизменности курса на евроинтеграцию. Но правительству Зеленского будет непросто выстроить отношения с МВФ, поскольку есть достаточно устойчивое мнение большинства украинских граждан, которые выступают против сотрудничества с МВФ. Но, по всей вероятности, сотрудничество с МВФ будет продолжено. Активно и декларативно будет проводиться кампания по борьбе с коррупцией».

При этом политолог уточнил, что Зеленский и его команда постараются дистанцироваться от американской внутриполитической борьбы и постараются наладить отношения с представителями обеих партий Конгресса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению украинского политолога Юрия Романенко, на Украине начнутся «посадки» после того, как президент Владимир Зеленский сменит силовиков и получит все шансы «стать нашим Эрдоганом».