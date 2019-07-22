Москва, 22 июля 2019, 16:54 — REGNUM
После выборов в Верховную раду Украины акцент во внешнеполитической деятельности президента Украины Владимира Зеленского будет сделан на рассуждениях об евроинтеграции и западном выборе Украины, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM.
При этом политолог уточнил, что Зеленский и его команда постараются дистанцироваться от американской внутриполитической борьбы и постараются наладить отношения с представителями обеих партий Конгресса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению украинского политолога Юрия Романенко, на Украине начнутся «посадки» после того, как президент Владимир Зеленский сменит силовиков и получит все шансы «стать нашим Эрдоганом».